07.11.2019 - 08:58 | | Fanatik
Ramos, Rodyrgo'ya izin vermedi!
Real Madrid'in kaptanı, Rodygo'ya penaltı atışını bıraksaydı 18 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-trick yapan genç oyuncusu olarak tarihe geçebilirdi.
Real Madrid'in genç yeteneği Rodrygo Galatasaray maçında tarihe geçmenin eşiğinden döndü...
4 ve 7. dakikalarda iki gol atan 18 yaşındaki yıldız, 14'teki penaltıyı da gole çevirse, Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-trick yapan genç oyuncu olarak tarihe geçecekti.
Ancak kaptan Ramos izin vermedi ve penaltı atışında topun başına geçerek fileleri havalandıran isim oldu.