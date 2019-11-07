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07.11.2019 - 08:58 | | Fanatik

Ramos, Rodyrgo'ya izin vermedi!

Real Madrid'in kaptanı, Rodygo'ya penaltı atışını bıraksaydı 18 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-trick yapan genç oyuncusu olarak tarihe geçebilirdi.

Real Madrid'in genç yeteneği Rodrygo Galatasaray maçında tarihe geçmenin eşiğinden döndü...

4 ve 7. dakikalarda iki gol atan 18 yaşındaki yıldız, 14'teki penaltıyı da gole çevirse, Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-trick yapan genç oyuncu olarak tarihe geçecekti.

Ancak kaptan Ramos izin vermedi ve penaltı atışında topun başına geçerek fileleri havalandıran isim oldu.

 

Ramos, Rodyrgoya izin vermedi

 

 

 

 

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