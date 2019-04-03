Raphael Varane, 500 milyon euro!

İspanyol basını, Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane'ın takımdan ayrılmak istediğini ve bu talebini de yönetime ilettiğini iddia etmiş ancak söz konusu iddialar, dün teknik direktör Zinedine Zidane tarafından net bir dille yalanlanmıştı.

Zidane, bugün oynanacak Valencia maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında "Varane'sız bir takım istemiyorum. O, genç bir oyuncu ve 8 yıldır burada oynuyor. Bana ayrılmak istediğine dair bir şey söylemedi. Şu an dünyanın en iyi takımında ve bu da onu biliyor. Bu formayla çok şey kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

Ada basını da Zizou'nun bu sözlerinin ardından Real yönetiminin 25 yaşındaki savunmacıyı göndermek gibi bir niyeti olmadığını yazdı. Goal.com'un İngiliz edisyonunda yer alan haberde İspanyol devinin başarılı defans oyuncusu ancak 500 milyon euroluk bir teklif gelirse satacağı yazıldı. (Fanatik)