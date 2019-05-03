Raul, Real Madrid'de göreve geliyor!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Real Madrid’in efsane futbolcusu Raul Gonzalez, yeniden eflatun-beyazlılara dönüyor. İspanyol ekibinin formasıyla attığı gollerle rekorları alt üst eden unutulmaz golcü bir süredir teknik direktörlük kursuna gidiyordu.

UEFA Pro Lisans lisansını 14 haziranda bitirerek sertifikasını alacak olan Raul’un başına geçeceği takım da belli oldu. Yıldız ismin gelecek sezondan itibaren Real Madrid Castilla isimli, eflatun-beyazlıların rezerv takımının başına geçecek.

Yeni Zidane olması bekleniyor

Raul Gonzalez’in de önümüzdeki dönemde Zinedine Zidane gibi önemli başarılar elde etmesi bekleniyor. Kulübün bir diğer efsane ismi Zidane da hocalık basamaklarını birer birer çıktıktan sonra dev ekibin A takımıyla önemli işlere imza atmış, hem ülkede hem Avrupa’da zirveye çıkmıştı. Real Madrid Castilla takımının başında şu anda Jose Manuel Diaz bulunuyor.

Guti’ye rakip olacak

Beşiktaş yardımcı antrenörü Guti, geçtiğimiz sezon Real Madrid genç A takımıyla kazandığı başarıların ardından, Real Madrid B takımı olan Castilla’nın başına getirileceği belirtilmiş ancak sonradan siyah-beyazlıların yolunu tutmuştu. Gelecek hedefleri arasında Real Madrid A takımını çalıştırmak bulunan Guti’ye, eski takım arkadaşı Raul böylece rakip olacak.