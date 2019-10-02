02.10.2019 - 21:04 |
RB Leipzig Lyon maçÄ± hangi kanalda yayÄ±nlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
RB Leipzig Lyon maÃ§Ä± iÃ§in heyecan dorukta. Devler liginde gÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli maÃ§larÄ± arasÄ±nda yer alan ve oldukÃ§a Ã§etin geÃ§mesi beklenen maÃ§la ilgili futbolseverlerin merak ettiÄŸi sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± bir araya getirdik. Ä°ÅŸte RB Leipzig Lyon maÃ§Ä± ile ilgili tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±lar...Â
Åžampiyonlar Ligi'nde heyecan RB Leipzig Lyon maÃ§Ä± ile devam ediyor. GÃ¼Ã§lÃ¼ Alman ekibi RB Leipzig, kÃ¶klÃ¼ FransÄ±z temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Peki merakla araÅŸtÄ±rÄ±lan RB Leipzig Lyon maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda canlÄ± yayÄ±nlanacak?
RB LEIPZIG LYON MAÃ‡I HANGÄ° KANALDA?
Åžampiyonlar Ligi G Grubu 2. maÃ§Ä± olan RB Leipzig Lyon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bu akÅŸam saat 22:00'te baÅŸlayacak ve mÃ¼cadele beIN Connect'ten canlÄ± yayÄ±nlanacak.
Ä°LK 11'LER
RB Leipzig: Gulacsi, Konate, Orban, Upamecano, Klostermann, Haidara, Laimer, Halstenberg, Sabitzer, Poulsen, Werner
Olympique Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Andersen, Marcal, Kone, Tousart, Mendes, Aouar, Memphis, Terrier