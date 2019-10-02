Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerÅžampiyonlar LigiRB Leipzig Lyon maçÄ± hangi kanalda yayÄ±nlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
02.10.2019 - 21:04 |

RB Leipzig Lyon maçÄ± hangi kanalda yayÄ±nlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

RB Leipzig Lyon maÃ§Ä± iÃ§in heyecan dorukta. Devler liginde gÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli maÃ§larÄ± arasÄ±nda yer alan ve oldukÃ§a Ã§etin geÃ§mesi beklenen maÃ§la ilgili futbolseverlerin merak ettiÄŸi sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± bir araya getirdik. Ä°ÅŸte RB Leipzig Lyon maÃ§Ä± ile ilgili tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±lar...Â

RB Leipzig Lyon maçÄ± hangi kanalda yayÄ±nlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

Åžampiyonlar Ligi'nde heyecan RB Leipzig Lyon maÃ§Ä± ile devam ediyor. GÃ¼Ã§lÃ¼ Alman ekibi RB Leipzig, kÃ¶klÃ¼ FransÄ±z temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Peki merakla araÅŸtÄ±rÄ±lan RB Leipzig Lyon maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda canlÄ± yayÄ±nlanacak?

RB LEIPZIG LYON MAÃ‡I HANGÄ° KANALDA?

Åžampiyonlar Ligi G Grubu 2. maÃ§Ä± olan RB Leipzig Lyon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bu akÅŸam saat 22:00'te baÅŸlayacak ve mÃ¼cadele beIN Connect'ten canlÄ± yayÄ±nlanacak.

Ä°LK 11'LER

RB Leipzig: Gulacsi, Konate, Orban, Upamecano, Klostermann, Haidara, Laimer, Halstenberg, Sabitzer, Poulsen, Werner

Olympique Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Andersen, Marcal, Kone, Tousart, Mendes, Aouar, Memphis, Terrier

BeÅŸiktaÅŸ, Wolverhampton hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Lille Chelsea maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlÄ± yayÄ±nlanacak?

Lille Chelsea maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda canlÄ± yayÄ±nlanacak?

Koller, Trabzonspor'un hücum gücünden çekiniyor

Koller, Trabzonspor'un hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼nden Ã§ekiniyor

Slavia Prag-Borussia Dortmund: 0-2

Slavia Prag-Borussia Dortmund: 0-2

Slavia Prag Borussia Dortmund maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlÄ± izlenecek?

Slavia Prag Borussia Dortmund maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda canlÄ± izlenecek?

SÄ±radaki Haber