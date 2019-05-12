Real Betis'te Phillip Cocu sesleri!

La Liga'da çıktığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Real Betis'te kazan kaynıyor. İspanya'da yayın yapan Radio Marca, Endülüs ekibinin iki sezondur takımı çalıştırmakta olan Quique Setien'in görevine son vermeye hazırlandığını öne sürerken 60 yaşındaki teknik adamın yerine geçecek isminse Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu olabileceğini duyurdu.

Haberde Betis'in sportif direktörü Lorenzo Serra Ferrer'in Barcelona'dan eski öğrencisi olan Cocu'yla sürekli temas hâlinde olduğu ve Hollandalı hocayı takımın başına getirmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz yaz takımı emanet ettiği Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Sarı Lacivertli kulüpten kovulmuştu. (Fanatik)