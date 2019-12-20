Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Real Madrid, Anthony Randolph ile sözleşme uzattı
20.12.2019 - 15:32 | | İSTANBUL (İHA)

Real Madrid, Anthony Randolph ile sözleşme uzattı

Real Madrid Basketbol Takımı, 30 yaşındaki basketbolcusu Anthony Randolph'un sözleşmesini 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Real Madrid, Anthony Randolph ile sözleşme uzattı

İspanyol ekibi Real Madrid, Slovenya Milli Takımı’nın da formasını giyen başarılı basketbolcu Anthony Randolph ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Randolph ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmenin uzatıldığı ifade edildi. 30 yaşındaki basketbolcu, Real Madrid ile bu sezon Euroleague'de 15 müsabakaya çıktı ve 12.4 sayı, 4.2 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Euroleague'de bugüne kadar 126 karşılaşmada görev alan Randolph 11.5 sayı, 4.7 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla oynadı. Anthony Randolph, kariyerinde Real Madrid dışında Avrupa'da Lokomotiv Kuban, NBA'de de Golden State Warriors, New York Knicks, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets formaları giydi.

Real Madrid, Anthony Randolph ile sözleşme uzattı

    Sokak Röportajı | Fenerbahçe-Beşiktaş
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika- TFF'den Tuzlaspor açıklaması!

    Son dakika- TFF'den Tuzlaspor açıklaması!

    Hakkı Çelikel: "Sivas'ı deplasmanda yeneceğiz"

    Hakkı Çelikel: "Sivas'ı deplasmanda yeneceğiz"

    Ahmet Nur Çebi'den Kadıköy kararı! Derbide...

    Ahmet Nur Çebi'den Kadıköy kararı! Derbide...

    Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

    Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

    Sıradaki Haber