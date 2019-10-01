Real Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid-Club Brugge maçı temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı grupta oynanacak olan diğer müsabaka olarak dikkat çekiyor. İlk maçında Paris Saint Germain deplasmanında 3 gol yiyen Real Madrid, Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kalan Club Brugge'u konuk ediyor.

REAL MADRİD-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Club Brugge maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadelede Buşgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Real Madrid-Club Brugge maçı beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak.