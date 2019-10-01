01.10.2019 - 11:43 |
Real Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda Real Madrid, Santiago Barnebau'da Club Brugge'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda PSG'ye 3-0 mağlup olan Real Madrid, ilk maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Club Brugge'u konuk edecek. Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Real Madrid Club Brugge'a gol bile atamamıştı. Peki Real Madrid-Club Brugge maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid-Club Brugge maçı temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı grupta oynanacak olan diğer müsabaka olarak dikkat çekiyor. İlk maçında Paris Saint Germain deplasmanında 3 gol yiyen Real Madrid, Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kalan Club Brugge'u konuk ediyor.
REAL MADRİD-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Club Brugge maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadelede Buşgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Real Madrid-Club Brugge maçı beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak.