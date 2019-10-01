Real Madrid - Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Real Madrid, Santiago Barnebau'da Club Brugge'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda PSG'ye 3-0 mağlup olan Real Madrid, ilk maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Club Brugge'u konuk ediyor...

Santiago Bernabeu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.55'te başlayacak. Mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımıyla aktaracağız...

İLK 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Kroos, Modric, Casemiro, Hazard, Lucaz Vazquez, Benzema

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Tau, Dennis