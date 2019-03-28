Real Madrid coştu! 500 milyon euro...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Yeni sezonda Zinedine Zidane önderliğinde yeni bir Los Galacticos kurmak isteyen Real Madrid’in transfer hedefleri ortaya çıktı. Fransa’nın ünlü gazetesi L’Equipe’in manşetten verdiği haberde Zidane’ın 3 yıldız futbolcu; Eden Hazard, Paul Pogba ve Kylian Mbappe’yi transfer listesinde tuttuğu öne çıkarıldı.

Chelsea’den Hazard, Manchester United’dan Pogba ve PSG’den Mbappe’yi istediği aktarıldı. Bu 3 futbolcunun Real Madrid’e maliyetinin 500 milyon euro olacağı bildirildi. Fransız yıldızlar Pogba ve Mbappe’nin Zidane’ı aynı ülke vatandaşı olmasından dolayı çok sevdiği, Eden Hazard’ın da idol olarak görmesinden dolayı transfer döneminde ilginç durumların yaşanabileceği dile getirildi.