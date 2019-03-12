Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Madrid’de 2. Zidane dönemi rekorla başladı
12.03.2019 - 14:48 |

Real Madrid’de 2. Zidane dönemi rekorla başladı

Real Madrid’de ikinci Zinedine Zidane dönemi hızlı başladı. Fransız teknik adamın basın toplantısı 1 milyon 34 bin seyirciye ulaştı.

Real Madrid’de 2. Zidane dönemi rekorla başladı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi şimdiden hızlı başladı. 9 ay sonra eflatun-beyazlı kulübe geri dönen Fransız teknik adam hem Real Madrid taraftarlarından hem de tüm futbolseverlerden büyük ilgi topladı.

Zidane’nın basın toplantısı, tanıtım filmi ve imzasının yer aldığı programı 1 milyon kişi izledi. Başkan Perez ve ailesiyle beraber törene katılan Zidane'ın konuşmaları ve imzası büyük ilgi topladı. Hem televizyon üzerinden hem de sosyal medya vasıtasıyla ciddi destek toplandı.

Eflatun-beyazlıların resmi sitesinde 1 milyon 34 bin izleyicinin takip ettiği kaydedildi. Tören Santiago Bernabeu’nun basın toplantısı odasında yapıldı.

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber