12.03.2019 - 14:48 |
Real Madrid’de 2. Zidane dönemi rekorla başladı
Real Madrid’de ikinci Zinedine Zidane dönemi hızlı başladı. Fransız teknik adamın basın toplantısı 1 milyon 34 bin seyirciye ulaştı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi şimdiden hızlı başladı. 9 ay sonra eflatun-beyazlı kulübe geri dönen Fransız teknik adam hem Real Madrid taraftarlarından hem de tüm futbolseverlerden büyük ilgi topladı.
Zidane’nın basın toplantısı, tanıtım filmi ve imzasının yer aldığı programı 1 milyon kişi izledi. Başkan Perez ve ailesiyle beraber törene katılan Zidane'ın konuşmaları ve imzası büyük ilgi topladı. Hem televizyon üzerinden hem de sosyal medya vasıtasıyla ciddi destek toplandı.
Eflatun-beyazlıların resmi sitesinde 1 milyon 34 bin izleyicinin takip ettiği kaydedildi. Tören Santiago Bernabeu’nun basın toplantısı odasında yapıldı.