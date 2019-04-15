Real Madrid’den 575 milyon Euro

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İspanya’nın dev kulübü Real Madrid, yeni stat projesinde ekonomik planlamasıyla dikkat çekti.

Kulübün resmi sitesinden duyurulan planlamada, Santiago Bernabeu’nun yenilenmesi için 575 milyon euroluk bir harcama yapılacağı resmileştirildi. Real Madrid’in bu harcama için kredi çekeceği ve özel bir takvim belirlendiği aktarıldı.

Buna göre 30 yıllık bir süreçte kredinin ödenmesi hesaplanıyor.

Faiz oranı da yüzde 2.5’da sabitlenirken, 2049’a kadar ödemenin tamamlanması öngörülüyor. Real Madrid’in krediden aldığı parayı da 2019 Haziran, 2020 Temmuz ve 2021 Temmuz’da ödeyip, daha sonra kredi borcunu ödeyeceği aktarıldı. Yıllık 29.5 milyon Euro ödeyecek eflatun-beyazlılar yeni stadına böyle kavuşacak.