Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Madrid direklere takıldı: 0-0
23.12.2019 - 09:24 | | MADRİD (AA)

Real Madrid direklere takıldı: 0-0

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Eflatun beyazlıların üç şutunda top direkten döndü.

Real Madrid direklere takıldı: 0-0

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın baştan sonuna kadar sahada rakibine üstünlük kuran Real Madrid, yakaladığı çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedi. Eflatun beyazlıların üç şutunda top direkten döndü. Kontrataklarla tehlikeli olan Athletic Bilbao ise son vuruşlarda kaleci Thibaut Courtois'yı geçemedi.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkartan Real Madrid, şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın iki puan gerisinde kaldı.

Athletic Bilbao ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

Real Madrid direklere takıldı: 0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona'nın genç yeteneğinden müthiş gol!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayserispor'dan Bernard Mensah açıklaması

Kayserispor'dan Bernard Mensah açıklaması

Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Gökhan Çıra'ya 5 resmi müsabakadan men!

Gökhan Çıra'ya 5 resmi müsabakadan men!

Hajduk Split’te Igor Tudor dönemi

Hajduk Split’te Igor Tudor dönemi

Sıradaki Haber