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09.11.2019 - 23:47 | | AA

Real Madrid, Eibar'Ä± gole boÄŸdu! Benzema...

La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Eibar'Ä± 4-0 maÄŸlup etti.Â

Real Madrid, Eibar'Ä± gole boÄŸdu! Benzema...

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasÄ±nda Real Madrid, deplasmanda Eibar'Ä± 4-0 maÄŸlup etti.Â 

La Liga'nÄ±n alt sÄ±ralarÄ±ndaki Eibar'a konuk olan Real Madrid, ilk yarÄ±yÄ± Karim Benzema (2) ve Sergio Ramos'un golleriyle 3-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ± 62. dakikada Federico Valverde'nin golÃ¼yle farkÄ± daha da arttÄ±ran Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrÄ±ldÄ±. UruguaylÄ± futbolcu Valverde, Real Madrid formasÄ±yla ligdeki ilk golÃ¼nÃ¼ attÄ±.Â 

Bu skorla Real Madrid puanÄ±nÄ± 25'e yÃ¼kselterek, henÃ¼z 13. hafta maÃ§Ä±nÄ± oynamayan Barcelona'nÄ±n (22 puan) Ã¶nÃ¼nde liderlik koltuÄŸuna oturdu. Eibar ise 15 puanda kaldÄ±.

La Liga'nÄ±n 10. haftasÄ±ndaki Barcelona-Real Madrid maÃ§Ä± gÃ¼venlik nedeniyle 18 AralÄ±k'a ertelendiÄŸinden, her iki takÄ±mÄ±n da birer maÃ§Ä± eksik bulunuyor.

Benzema, gol krallÄ±ÄŸÄ±nda ilk sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±Â 

Eflatun-beyazlÄ± ekibin yÄ±ldÄ±z oyucusu Karim Benzema, Eibar filelerini 2 kez havalandÄ±rarak La Liga'daki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 9'a Ã§Ä±kardÄ±. Benzema, gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda Villarreal'den Gerard Moreno'yu (8) geÃ§erek ilk sÄ±raya yÃ¼kseldi.Â 

FransÄ±z oyuncu, 11. sezonunu geÃ§irdiÄŸi takÄ±mÄ±yla La Liga'da toplam 157 gole ulaÅŸÄ±rken, 156 golÃ¼ bulunan efsane futbolcu Ferenc Puskas'Ä± geÃ§ip, bu kulvarda Real Madrid tarihinin en Ã§ok skor Ã¼reten 6. futbolcusu oldu.

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