Allianz Arenaâ€™da dÃ¼zenlenen turnuvada Real Madrid ile FenerbahÃ§e arasÄ±ndaki maÃ§ TSÄ° 19.00â€™da baÅŸladÄ±. Benjamin Cortuâ€™un dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Florian Heft ile Robert Kemper yardÄ±mcÄ± hakem olarak gÃ¶rev aldÄ±.Â

Real Madrid Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Zidane mÃ¼cadeleye; Navas, Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicius Jr, Hazard, Benzema 11â€™i ile baÅŸlarken, FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal ise ÅŸu 11â€™le sahaya Ã§Ä±ktÄ±: Altay, Murat, Reyes, Jailson, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Kruse, Rodrigues, MuriÃ§.

MaÃ§a iyi baÅŸlayan FenerbahÃ§e Rodrigues'le 6. dakikada Ã¶ne geÃ§ti. Fakat Benzema 12 ve 27. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle Madrid ekibini Ã¶ne geÃ§irdi. 35. dakikada sahneye Ã§Ä±kan Dirar takÄ±mlarÄ± soyunma odasÄ±na 2-2 gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

2. yarÄ±da durmayan Benzema 53'te bir gol daha attÄ± ve hat-trick yaptÄ±. Fakat Ozan Tufan 59. dakikada uzak mesafen mÃ¼thiÅŸ bir gol atak skora tekrar dengeyi getirdi. Madrid ekibi 62'de Nacho, 79'da Diaz'Ä±n bulduÄŸu gollerle sahadan 5-3 galip ayrÄ±ldÄ±.

MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR

5â€™inci dakikada savunmadan seken topla ceza yayÄ± Ã¼zerinde topla buluÅŸan Garry Rodrigues meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi: 0-1.

12â€™nci dakikada Viniciusâ€™un yerden pasÄ±nda sarÄ± lacivertli futbolcu Reyesâ€™in hatasÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendiren Benzema, topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-1.Â

14â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Marceloâ€™nun sol kanattan pasÄ± ile topla buluÅŸan Benzemaâ€™nÄ±n sert ÅŸutunda kaleci Altay topu Ã§eldi. DÃ¶nen topa mÃ¼dahale eden Jailson meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

28â€™inci dakikada Kroos'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta topa iyi yÃ¼kselen Benzema, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi: 2-1.

35â€™inci dakikada Vedat MuriÃ§â€™in pasÄ±nda ceza sahasÄ± iÃ§inde topla buluÅŸan Dirar topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 2-2.

53â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Vazquezâ€™in ortasÄ±na ceza sahasÄ± iÃ§inde iyi yÃ¼kselen Benzema topu filelere gÃ¶nderdi: 3-2.

59â€™uncu dakikada Alperâ€™in pasÄ± ile ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda buluÅŸan Ozan Tufanâ€™Ä±n sert ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 3-3.

62â€™nci dakikada Mariano Diazâ€™Ä±n ceza yayÄ± Ã¼zerinden sert ÅŸutunu kaleci Altay Ã§eldi. DÃ¶nen topla ceza sahasÄ± iÃ§inde buluÅŸan Fernandezâ€™in vuruÅŸunda top aÄŸlara gitti: 4-3.

79'uncu dakikada Mariano Diaz kaydettiÄŸi golle farkÄ± ikiye Ã§Ä±karttÄ± ve skoru tayin etti: 5-3.

KALE ALTAYâ€™A EMANET

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, Real Madrid maÃ§Ä±nda kaleyi Altay BayÄ±ndÄ±râ€™a emanet etti. GenÃ§ file bekÃ§isi Avusturyaâ€™da yapÄ±lan kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda elindeki atelden kurtulup takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ersun Yanal, bu maÃ§ta kendisine ÅŸans tanÄ±dÄ±.

FERDÄ° KADIOÄžLU 11â€™DE

SarÄ± lacivertli ekipte Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Real Madrid maÃ§Ä±na ilk 11â€™de baÅŸladÄ±. Turnuvada dÃ¼n Tottenham ile oynanan maÃ§a sonradan dahil olan Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Real Madrid maÃ§Ä±nda ilk 11â€™de gÃ¶rev aldÄ±.Â

HASAN ALÄ° KALDIRIM: "Ã‡UBUKLUYLA SAHADA TEKRAR SAVAÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N VAR GÃœCÃœMLE Ã‡ALIÅžACAÄžIM"

FenerbahÃ§eâ€™de dÃ¼n ayaÄŸÄ±ndan sakatlÄ±k yaÅŸayan ve yapÄ±lan tetkikler sonucunda ayak tabanÄ±ndaki zarlardan birinde yÄ±rtÄ±k tespit edilen Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, takÄ±mÄ±na yedek kulÃ¼besinden destek verdi. En az 6 hafta forma giyememesi beklenen Hasan Ali, bandajlÄ± ayaÄŸÄ± ve koltuk deÄŸnekleri ile sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n yanÄ±nda oldu.

Ã–te yandan tecrÃ¼beli futbolcu sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TaraftarlarÄ±mÄ±za Â sayÄ±sÄ±z destek mesajlarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim.DÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m sakatlÄ±k sonrasÄ± bir sÃ¼re sahalardan uzak kalacaÄŸÄ±m ancak en kÄ±sa sÃ¼rede iyileÅŸip takÄ±mÄ±mÄ±za destek olmak ve Ã§ubukluyla sahada tekrar savaÅŸmak iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m" dedi.

EMRE BELÃ–ZOÄžLU SÃœRE ALMADI

FenerbahÃ§eâ€™de takÄ±m kaptanÄ± olan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Real Madrid ile oynanan maÃ§ta sÃ¼re almadÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmada yedek kulÃ¼besinde yer alan tecrÃ¼beli futbolcu hafif aÄŸrÄ±larÄ± bulunduÄŸu iÃ§in Real Madrid maÃ§Ä±nda oynamadÄ±.

FERDÄ° VE MURAT ALKIÅžLANDI

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 57â€™nci dakikasÄ±nda teknik direktÃ¶r Ersun Yanal; Ferdi KadÄ±oÄŸlu ile Murat SaÄŸlamâ€™Ä± oyundan aldÄ±. Ferdiâ€™nin yerine Moses, Muratâ€™Ä±n yerine ise Isla oyuna dahil oldu. DeÄŸiÅŸiklik sÄ±rasÄ±nda sarÄ± lacivertli taraftarlar mÃ¼cadelede gÃ¶sterdikleri performanstan dolayÄ± Ferdi ve Muratâ€™Ä± alkÄ±ÅŸladÄ±.

FENERBAHÃ‡ELÄ° TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

75 bin kiÅŸi kapasitesi Allianz Arenaâ€™da FenerbahÃ§eli taraftarlar takÄ±mlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. MaÃ§a saatler kala stada gelen sarÄ± lacivertli taraftarlar yaptÄ±klarÄ± tezahÃ¼ratlar ile takÄ±ma destek oldular. 3â€™Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda tribÃ¼nlerin tamamen dolmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.