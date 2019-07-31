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31.07.2019 - 11:38

Real Madrid - Fenerbahçe (CANLI)

Audi Cup'ta oynanan ilk maçında dün Bayern Münih'e mağlup olan Fenerbahçe ve Tottenham'a boyun eğen Real Madrid üçüncülük maçında karşı karşıya geliyor.

Real Madrid - Fenerbahçe (CANLI)

 Avrupa'nın yeni sezon öncesi düzenlenen en prestijli organizasyonlarından olan Audi Cup'ta Fenerbahçe, dünya devi Real Madrid'le karşılaşıyor.

19:00 başlayan ve Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Skorer olarak canlı aktarıyoruz.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE: 2-2 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: Garry Rodrigues 6', Nabil Dirar 35', Benzema 12', 27'

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Reyes, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Real Madrid: Navas, Odriozola, Nacho, Varane, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicus, Hazard, Benzema

İlk maçlar

İlk kez bir Türk takımının mücadele ettiği Audi Cup'ta Fenerbahçe ev sahibi Bayern Münih karşısında 6-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golü yeni transfer Max Kruse'dan geldi. Tottenham karşısında Hary Kane'nin golüne engel olamayan Real Madrid ise sahadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı.

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