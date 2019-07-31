Real Madrid - Fenerbahçe (CANLI)
Audi Cup'ta oynanan ilk maçında dün Bayern Münih'e mağlup olan Fenerbahçe ve Tottenham'a boyun eğen Real Madrid üçüncülük maçında karşı karşıya geliyor.
Avrupa'nın yeni sezon öncesi düzenlenen en prestijli organizasyonlarından olan Audi Cup'ta Fenerbahçe, dünya devi Real Madrid'le karşılaşıyor.
19:00 başlayan ve Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Skorer olarak canlı aktarıyoruz.
REAL MADRİD - FENERBAHÇE: 2-2 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOL: Garry Rodrigues 6', Nabil Dirar 35', Benzema 12', 27'
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Reyes, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Kruse, Rodrigues, Muriqi
Real Madrid: Navas, Odriozola, Nacho, Varane, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicus, Hazard, Benzema
İlk maçlar
İlk kez bir Türk takımının mücadele ettiği Audi Cup'ta Fenerbahçe ev sahibi Bayern Münih karşısında 6-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golü yeni transfer Max Kruse'dan geldi. Tottenham karşısında Hary Kane'nin golüne engel olamayan Real Madrid ise sahadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı.