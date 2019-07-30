30.07.2019 - 23:26
Real Madrid Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Audi Cup 2019)
Audi Cup 2019'da Real Madrid Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Turnuvanın üçüncülük maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverler merakla Real Madrid Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...
Real Madrid Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Bu yıl Audi Cup 2019'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, ikinci maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen maç ile ilgili tüm ayrıntılar...
REAL MADRID FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid Fenerbahçe maçı 31 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve zorlu mücadele Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: K.Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Lucas V., Jovic, Mendy, Hazard.
Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Kruse, Moses, Rodrigues, Muriqi