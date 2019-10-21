MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorerReal Madrid, G.Saray maçının hazırlıklarını tamamladı
21.10.2019 - 20:45 | | İSTANBUL (AA)

Real Madrid, G.Saray maçının hazırlıklarını tamamladı

İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile İstanbul'da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Raphael Varane ile Toni Kroos ise kamp kadrosunda yer aldı.

Real Madrid, G.Saray maçının hazırlıklarını tamamladı

İspanya'nın Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray mücadelesinin taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Real Madrid'de 5 sakat

İspanyol ekibinde 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez ve Marco Asensio Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Raphael Varane ile Toni Kroos ise kamp kadrosunda yer aldı.

 

    Real Madrid, Galatasaray maçına hazır
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

    Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

    Ramos: Galatasaray maçını çıkış olarak görüyoruz

    Ramos: Galatasaray maçını çıkış olarak görüyoruz

    İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

    İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

    Sarri'den Merih Demiral'e övgü

    Sarri'den Merih Demiral'e övgü

    Sıradaki Haber