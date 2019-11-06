Real Madrid Galatasaray maçı canlı izle: Bein Sports 1 izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam 4. maçını Real Madrid ile yapacak. Cim Bom grupta son sırada ve alacağı 3 puan tüm dengeleri değiştirecek. Taraftar heyecanlı şekilde müsabakayı beklerken Real Madrid Galatasaray maçını canlı izlemek istiyor.

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Real Madrid - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Andone

İSPANYOLLAR İLE 32 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 18 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 58 gole engel olmadı.

AVRUPA KUPALARINDA 283. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 109 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 416 gol gördü.

Madrid deplasmanından Aslan galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ 114. MÜSABAKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 113 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 57 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 185 gole kapatamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 75 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.