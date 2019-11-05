Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Taraflı tarafsız Türk futbolseverler bu soruya cevap arıyor. İlk maçta 1-0'lik skorla rakibine baoyun eğen Galatasaray röanş maçında güzel bir skorla sahadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba 23.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak. Mücadeleyi, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FALCAO OLMAYACAK!

Teknik direktör Fatih Terim’in İspanya’da tedavi olacağını açıkladığı ve milli arada takıma dönmesi beklenen Radamel Falcao ise bu çalışmada yer almadı. Kolombiyalı golcü, Madrid kafilesinde yer alacak, ancak takım Türkiye’ye döndükten sonra rehabilitasyon sürecini İspanya’da geçirecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu...

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk

Defans: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta Saha: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

Forvet: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor

GALATASARAY, İSPANYOL TAKIMLARIYLA 33. RANDEVUDA

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekipleriyle yaptığı 32 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 8 kez karşı karşıya gelirken, 3 müsabakayı sarı-kırmızılılar, 5 maçı ise eflatun-beyazlılar kazandı.