Real Madrid-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi A grubu)

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın akşam oynanacak 8 karşılaşma ile start alacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A grubunda ise maçlar Çarşamba akşamı oynanacak. Santiago Barnebau'da Real Madrid'e konuk olacak olan Galatasaray puan yada puanlar almak için sahaya çıkacak. Geride kalan 3 haftada sadece 1 puan alabilen Galatasaray, Club Brugge deplasmanında elde ettiği 0-0'lık beraberlikle 1 puan elde etmişti. PSG'yi Türk Telekom'da ağırlayan Galatasaray, Icardi'nin golüne engel olamamış ve sahasında PSG karşısında puan alamamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta müsabakasında sahasında Real Madrid'i evinde ağırlayan Galatasaray birçok pozisyondan yararlanamadığı müsabakada Tony Kross'un golü ile sahadan 1-0 mağlup ayrılan taraf olmuştu.

Geride kalan 3 haftanın ardından 1 puan ile son sırada yer alan temsilcimiz bundan sonraki son üç maçında puan veya puanlar almak zorunda. En kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Galatasaray'ın rakibi Club Brugge'u sahasında yenmesi şart. Peki Real Madrid-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

REAL MADRİD-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba akşamı 23:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak