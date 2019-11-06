06.11.2019 - 18:29 |
Real Madrid-Galatasaray maçında 11'ler belli oldu! GS maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Real Madrid-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. Cimbom'da Younes Belhanda yedekler arasında. Peki büyük bir heyecanla beklenen maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve maçın başlama saati...
Santiago Bernabeu'da ya tamam ya devam maçına çıkacak temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema
Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marçao, Luyindama, Mariano, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Andone
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