Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerŞampiyonlar Ligi HaberleriReal Madrid-Galatasaray maçında 11'ler belli oldu! GS maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
06.11.2019 - 18:29 |

Real Madrid-Galatasaray maçında 11'ler belli oldu! GS maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Real Madrid-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. Cimbom'da Younes Belhanda yedekler arasında. Peki büyük bir heyecanla beklenen maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve maçın başlama saati...

Real Madrid-Galatasaray maçında 11'ler belli oldu! GS maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Santiago Bernabeu'da ya tamam ya devam maçına çıkacak temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marçao, Luyindama, Mariano, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Andone

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dinamo Kursk: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 73

Dinamo Kursk: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 73

Vitoria Guimares-Arsenal: 1-1

Vitoria Guimares-Arsenal: 1-1

Trabzonspor'dan gecikmeli idman

Trabzonspor'dan gecikmeli idman

Tsmoki-Minsk: 66 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67

Tsmoki-Minsk: 66 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67

Sıradaki Haber