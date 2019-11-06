Santiago Bernabeu'da ya tamam ya devam maçına çıkacak temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.



İŞTE 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema



Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marçao, Luyindama, Mariano, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Andone