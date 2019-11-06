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06.11.2019 - 18:29 |

Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Real Madrid Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu ülkemizi temsil eden Galatasaray, İspanya deplasmanında Real Madrid ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızı renklere gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızın büyük bir merakla beklediği maçla ilgili en çok araştırılan soruların cevaplarını derledik. İşte Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak sorularının cevapları...

Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol devi Real Madrid karşısına çıkıyor. Grupta oynadığı ilk 3 mücadelede galibiyeti bulamayan Cimbom, İspanya'da bu kötü seriyi bozmak istiyor. Peki yurt genelinde ve dünyadaki milyonlarca sarı kırmızılı taraftarın heyecanla beklediği Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İşte bu soruların cevapları ve muhtemel 11'ler...

REAL MADRID GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba günü TSİ: 23:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo.

Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; N'Zonzi, Seri, Donk; Belhanda, Babel; Andone 

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