Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor.

REAL MADRİD-GALATASARAY: 4-0 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOL! 4' 7'Rodrygo, 14' Ramos(p), 45'Benzema

VAR kararıyla penaltı kazanan Real Madrid, Ramos'un golüyle farkı üçe çıkardı...

Real Madridli Marcelo 42. dakikada sakatlanarak yerini Mendy'ye bıraktı.

İŞTE 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema



Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marçao, Luyindama, Mariano, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Andone

Maçtan notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric'i yedeğe aldı.

Öte yandan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.

Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.