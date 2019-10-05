Real Madrid, Granada galibiyetiyle liderliÄŸini korudu
Real Madrid sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Granada'yÄ± 4-2 yenerek, liderliÄŸini korudu.Â
Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasÄ±nda Real Madrid sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Granada'yÄ± 4-2 yenerek, liderliÄŸini korudu.Â
Santiago Bernabeu StadÄ±'nda oynanan maÃ§ta La Liga lideri Real Madrid ile ikinci sÄ±radaki Granada karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Real Madrid, 2. dakikada Karim Benzema'nÄ±n golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â
Real Madrid'in yeni transferi BelÃ§ikalÄ± Eden Hazard 45. dakikada bu sezonki ilk golÃ¼nÃ¼ atarken, ilk yarÄ± ev sahibi takÄ±mÄ±n 2-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde sona erdi.Â
Ä°kinci yarÄ±nÄ±n 61. dakikasÄ±nda Luka Modric ile farkÄ± 3'e Ã§Ä±karan Real Madrid, konuk takÄ±m Granada'dan Darwin Machis (Dk. 69) ve Domingos Duarte'nin (Dk. 77) golleriyle maÃ§Ä±n son anlarÄ±nda zorlandÄ±.
Â Granada'nÄ±n beraberlik arayÄ±ÅŸlarÄ±na 90+3. dakikada James Rodriguez ile karÅŸÄ±lÄ±k veren Real Madrid, sahadan 4-2 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Bu sonuÃ§la Real Madrid, 18 puanla haftayÄ± lider kapatmayÄ± garantiledi. Granada ise maÃ§ fazlasÄ±yla 14 puanla 2. sÄ±rada kaldÄ±.Â
Real Madrid'de Alman futbolcu Toni Kross 33. dakikada sakatlanarak yerini Luka Modric'e bÄ±raktÄ±. DiÄŸer yandan Granada'da ilk sezonunu geÃ§iren TÃ¼rk futbolcu Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±, maÃ§ kadrosunda yer aldÄ±. Ancak La Liga'da ÅŸimdiye kadarki maÃ§larda olduÄŸu gibi teknik direktÃ¶r Diego Martinez, Ä°smail'i oynatmadÄ±.