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14.06.2019 - 14:36 |

Real Madrid, 'Japon Messi' Kubo ile anlaştı

Transfer döneminin yıldızı olan Real Madrid, ilginç bir harekete daha imza attı. Eflatun-beyazlılar, ‘Japon Messi’ olarak bilinen Takefuso Kubo’yu kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Real Madrid, 'Japon Messi' Kubo ile anlaştı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Real Madrid, sürpriz bir gelişmeyle daha dikkat çekti.

Japonya’da ‘Japon Messi’ olarak bilinen 18 yaşındaki futbolcu Takefusa Kubo, Real Madrid’le anlaşmaya vardı.

MARCA’nın haberine göre, 18 yaşındaki genç yıldızla Real Madrid her konuda anlaşmaya vardı. Daha önce 9 yaşında Barcelona tarafından keşfedilerek La Masia’ya getirilen ve 3 yıl akademide kalan Kubo, UEFA’nın 18 yaş altı oyuncular nedeniyle getirdiği ceza sonrası Japonya’ya geri dönmüştü.

FC Tokyo kulübünün futbolcusu olan Takefuso Kubo için Barça tekrar araya girse de Real Madrid daha hızlı davrandı.

Yeni dönemde adından ciddi anlamda söz ettirmesi beklenen ve Japonya’da herkesin umutlu olduğu Takefuso Kubo, Real Madrid’le İspanya’da yeni bir döneme başlamaya hazırlanıyor.

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