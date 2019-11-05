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HaberlerŞampiyonlar LigiReal Madrid kadroyu açıkladı! Bale, James ve Junior yok...
05.11.2019 - 18:15 | | İSTANBUL, (DHA)

Real Madrid kadroyu açıkladı! Bale, James ve Junior yok...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de maç kadrosunda Gareth Bale, James Rodrigues ve Vinicius Junior yer almadı.

İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez'in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz, teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo

 

Kameralı kaleci antrenmanı!
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