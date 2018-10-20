Real Madrid-Levante: 1-2

La Liga'nın 9. haftasında oynanan mücadelede Real Madrid, evinde Levante'ye 2-1 mağlup oldu.

Levante'nin golleri 6.dakikada Morales ve 13. dakikada penaltı atışından Roger ile gelirken; Real Madrid'in tek golünü ise 72. dakikada Marcelo kaydetti

Bu sonuçla Real Madrid maç fazlasına rağmen 14 puanla ligde 5'nci sırada yer aldı. Levante ise 13 puanla 7'nci sıraya yükseldi.

Julen Lopetegui koltuğu sallanıyor

Real Madrid'de teknik direktör Lopetegui'nin koltuğu sallanmaya devam ediyor. Ligde 5. sırada bulunan Real Madrid cephesinde taraftar oynanan futboldan ve sonuçlardan hiç mutlu değil.Lopetegui'nin geleceği ise tamamen soru işareti.

Öte yandan Real Madrid uzun süren gol orucunu Marcelo'nun 72. dakikadaki sayısıyla bozdu ve 480 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı