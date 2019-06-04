Real Madrid, Luka Jovic resmen açıkladı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminin başlamasıyla beraber Real Madrid’den ilk hamle geldi. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen eflatun-beyazlılar, E.Frankfurt’tan Luka Jovic’i resmen kadrosuna kattı.

Jovic ile 30 Haziran 2025’e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 70 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki genç yıldızın sağlık kontrolünden geçeceği ve işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Jovic geçen sezon E.Frankfurt ile 48 maçta 27 gol attı 7 asist yaptı.