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06.12.2018 - 22:36 | | AA

Real Madrid, Melilla'ya acımadı!

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Melilla'yı 6-1 yenerek son 16'ya kaldı.

Real Madrid, Melilla'ya acımadı!

İspanya Kral Kupası 4. tur rövanş maçında Real Madrid, sahasında Melilla'yı 6-1 yenerek son 16'ya kaldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini, 33 ve 35. dakikalarda Marco Asensio, 39. dakikada Javi Sanchez, 48 ve 83. dakikalarda Isco ve 75. dakikada Vinicius Junior attı.

3. Lig takımı olan Melilla'nın tek golünü ise 81. dakikada Yacine kaydetti.

Real Madrid, deplasmandaki ilk maçı da 4-0 kazanmıştı.

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