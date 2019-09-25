Real Madrid - Osasuna canlı bahis heyecanı Misli.com'da

REAL MADRID – OSASUNA MÜCADELESİNE MİSLİ.COM’DA CANLI OYNA

Sevilla deplasmanından tek golle galip ayrılan Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ndeki kötü başlangıcı biraz olsun unutturdu. Eflatun-beyazlılar bu maçı kazanarak hem Sevilla’yı liderlikten etti hem de rakipleri Atletico Madrid ve Barcelona’nın puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçti. Şu ana kadar Bale ve özellikle Benzema’nın performansı sayesinde ilerleyen ev sahibinde sakatlıklar problemi yaşanıyor. Marcelo, Modric, Asensio ve Marcelo’nun yaşadıkları kas sakatlıkları sebebiyle teknik direktör Zidane yeni bir kondisyonerle yola devam etme kararı almıştı. Real Madrid Misli.com’dan canlı oynanabilecek karşılaşmayı sorunsuz geçerek zirvedeki yerini sağlama almak istiyor.

Osasuna üst üste 4 maçtır beraberlikle sahadan ayrıldı. Son olarak Real Betis ile 0-0 biten maçta doğru düzgün pozisyona dahi giremediler. Garcia, Barja, Perez sakatlıkları devam eden isimlerken Brasanac’ın oynama durumu şüpheli.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER

Real Madrid’in La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 karşılaşmanın 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Real Madrid’in oynadığı bu 6 karşılaşmanın 4’ünde ilk yarılarda gol atıldı.

Real Madrid bu sezon sadece Sevilla maçında kalesini gole kapatabildi. Geriye kalan 5 karşılaşmanın tümünde gol yedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilecek karşılaşmada bahisseverlerin önceliği tabi ki Real Madrid galibiyetinden yana. Heyecan dolu mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin geri kalan çoğunluğu ise gol bahislerine yönelmiş durumda.

MURAT FEVZİ TANIRLI GOLLERDEN YANA!

Real’e kıvılcım verecek sıra dışı maç bekleniyordu ve Sevilla deplasmanındaki tek gollü beklenmedik galibiyet Real’i bu anlamda lige tekrar motive edecektir. Osasuna ligin yenisi ama iyi bir dişlisi olacak gibi. Yenemiyorsa da yenilmemeyi başarıyor. 5 maçta 1 galibiyetleri var ama yenilgileri yok. 4 maçta kaybetmeyip 2 puanı ceplerine koydular. Puan aldıkları takımlar arasında Barça da var. Saltanatları Bernabeu’da biter, ilk 45’te goller izleriz.