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19.05.2019 - 15:43 | | ANKARA (AA)

Real Madrid-Real Betis: 0-2

La Liga'yı 3. sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid, sezonun son maçında evinde Real Betis'e 2-0 mağlup oldu.

Real Madrid-Real Betis: 0-2

Art arda iki sezon ilk 2'ye giremeyerek son 45 yılın en başarısız performansını sergileyen Real Madrid, La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Betis'i ağırladı.

Real Betis, Moron'un 61 ve Jese Rodriguez'in 75. dakikada attığı gollerle Santiago Bernabeu Stadı'ndan 2-0 galip ayrıldı.

Ligi 21 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Real Madrid, 1990-91, 1993-94, 1995-96 ve 1998-99 sezonlarında olduğu gibi 12 yenilgi alarak kulüp tarihinin en kötü istatistiğini egale etti.

Bu sezon resmi maçlardaki mağlubiyet sayısı 18'e çıkan Real Madrid, 1984-85 sezonunda 19 karşılaşma kaybederek tarihinin bu alandaki en kötü performansını yakalamıştı.

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