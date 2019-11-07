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07.11.2019 - 14:54 |

Real Madrid rekor üstüne rekor kırdı

Real Madrid’e 6-0 yenilen Galatasaray, rakibine adeta rekor üstüne rekor kırdırdı. Eflatun-beyazlılar, sarı-kırmızılılara karşı tarihi rekorları hanesine yazdırdı

Real Madrid rekor üstüne rekor kırdı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler 

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0'la geçerek önemli bir avantaj elde etti. Bu farklı galibiyet hem tarihe geçti hem de rekorları beraberinde getirdi. İlk olarak karşılaşmada hat-trick yapan 18 yaşındaki Rodrygo geceye damga vurdu.

Brezilyalı oyuncu, Real Madrid efsanesi Raul'den sonra en hızlı hat-trick yapan isim oldu. Ayrıca Rodrygo, Galatasaray'a karşı Avrupa'da en çok gol atan

Brezilyalı olarak da kayıtlara geçti.
Real Madrid'in Fransız forveti Benzema da 2 gol attığı maçla toplamda 5 gole ulaşarak Devler Ligi'nde sarı-kırmızılıları en fazla üzen futbolcu oldu. Benzema ayrıca Devler Ligi'nde en çok Galatasaray'a karşı gol buldu. Eflatun-beyazlıların kaptanı Sergio Ramos da penaltıdan attığı golle, Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez penaltı golü attı.

Real Madrid, 2000'den beri evinde 3 kez oynadığı Galatasaray'a 3 galibiyet alırken, toplamda 13 gol attı ve sadece 1 gol yedi.

Öyle bir gol kaçtı ki! Futsal maçında...
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