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17.06.2019 - 14:10 |

Real Madrid, Rodrygo Goes'i transfer etti

Real Madrid, Santos'tan 18 yaşındaki Rodrygo Goes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Real Madrid, Rodrygo Goes'i transfer etti

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Transfer döneminin hızlı takımlarından Real Madrid; Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic ve Eden Hazard'ın ardından bir transferi daha duyurdu.

İspanyol devinden yapılan açıklamada Santos forması giyen Rodrygo Goes'in transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada Goes için yarın imza töreni düzenleneceği yer alırken, bonservis bedeli hakkında herhangi bir duyuru yapılmadı.

Goes'in bonservis bedelinin 45 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

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