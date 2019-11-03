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03.11.2019 - 01:24 |

Real Madrid, sahasında berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da oynanacak maçta Galatasaray'ın rakibi olan Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

Real Madrid, sahasında berabere kaldı

La Liga'da Barcelona'nın deplasmanda Levante'te 3-1 yenilmesi sonrası yakaladığı lider olma şansını iyi değerlendiremeyen Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Betis'ten 1 puan aldı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Eden Hazard'ın topu ağlara gönderdiği pozisyonda maçın hakemi VAR'a başvurarak ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten karşılaşma sonrası puanını 22'ye çıkaran Real Madrid, averajla liderliğini koruyan Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı.

La Liga'nın alt sıralarında olan Real Betis ise puanını 13'e çıkardı.

La Liga'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden ligin zirvesindeki her iki takımın da 1'er maçı eksik bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Real Madrid, gruptaki 4. maçta, 6 Kasım'da Santiago Bernabeu Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

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