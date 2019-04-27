Real Madrid taraftarları Perez 'i istifaya davet etti

İspanya La Liga’da Zinedine Zidane’ın gelişiyle de istediği sonuçları elde edemeyen Real Madrid’te başkan Florentina Perez’e karşı olan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Önceki gün Getafe ile deplasmanda 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Eflatun-Beyazlı taraftarlar, ‘Florentina artık git’ pankartını açtı ve tezahüratlarda bulundu. (Fanatik)