27.04.2019 - 09:20 |
Real Madrid taraftarları Perez 'i istifaya davet etti
Getafe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Real Madrid'de taraftarlar başkan Florentino Perez'i istifaya davet etti.
İspanya La Liga’da Zinedine Zidane’ın gelişiyle de istediği sonuçları elde edemeyen Real Madrid’te başkan Florentina Perez’e karşı olan tepkiler çığ gibi büyüyor.
Önceki gün Getafe ile deplasmanda 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Eflatun-Beyazlı taraftarlar, ‘Florentina artık git’ pankartını açtı ve tezahüratlarda bulundu. (Fanatik)