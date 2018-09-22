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22.09.2018 - 23:52 | | AA

Real Madrid tek golle kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) beşinci haftasında Real Madrid, konuk ettiği Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

Real Madrid tek golle kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) beşinci haftasında Real Madrid, konuk ettiği Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

Rakibini Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırlayan ev sahibi ekip, 41. dakikada Marco Asensio'nun golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı.

Puanını 13'e çıkaran Madrid ekibi, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Barcelona ise 2. sırada yer laıd. Espanyol 7 puanla 6'ncı sırada kaldı.

Öne çıkan diğer karşılaşmada ise Atletico Madrid, konuk olduğu Getafe'yi David Soria (kendi kalesine) ve Thomas Lemar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico Madrid, 8 puan ve maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.

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