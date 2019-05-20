Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Madrid, Toni Kroos'la sözleşme uzattı
20.05.2019 - 11:17 |

Real Madrid, Toni Kroos'la sözleşme uzattı

Real Madrid, Alman orta saha Toni Kroos'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid, Toni Kroos'la sözleşme uzattı

Skorer - İspanya La Liga'yı üçüncü sırada bitiren ve topladığı 68 puanla 2002'den bu yana en az puan topladığı sezonu yaşayan Real Madrid, ilk imzasını gerçekleştirdi.

Eflatun beyazlılar, tecrübeli orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

29 yaşındaki Kroos, 2014 yılında Bayern Münih'ten Real Madrid'e 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Bu sezonki performansı hayal kırıklığı yaratan Alman oyuncu, çıktığı 43 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid'in açıklaması şöyle:

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber