Real Madrid, Toni Kroos'la sözleşme uzattı

Skorer - İspanya La Liga'yı üçüncü sırada bitiren ve topladığı 68 puanla 2002'den bu yana en az puan topladığı sezonu yaşayan Real Madrid, ilk imzasını gerçekleştirdi.

Eflatun beyazlılar, tecrübeli orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

29 yaşındaki Kroos, 2014 yılında Bayern Münih'ten Real Madrid'e 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Bu sezonki performansı hayal kırıklığı yaratan Alman oyuncu, çıktığı 43 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid'in açıklaması şöyle: