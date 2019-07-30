Real Madrid Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Audi Cup 2019

Real Madrid Tottenham maçı için geri sayım başladı. Audi Cup 2019'un açılış maçına sahne olacak zorlu mücadele ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



REAL MADRID TOTTEHNAM MAÇI NE ZAMAN?



Audi Cup 2019 ilk mücadelesine sahne olacak Real Madrid Tottenham maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve mücadele Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak...



İLK 11'LER



Real Madrid: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Lucas V, Kroos, Modric, Hazard; Benzema, Rodrygo.



Tottenham: Gazzaniga; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son; Kane.