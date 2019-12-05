Real Madrid-Valencia Basket maçı canlı bahisle Misli.com'da

Euroleague’de bu sezon çıktığı 11 maçın 8’ini kazanan Real Madrid turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Llull ve Mejri’nin sakatlığına rağmen hücum ve savunmada kompakt bir ekip olan Eflatun-beyazlılar maç başı 89 sayı ortalaması tutturdu. Evinde bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan Real Madrid 3 hafta üst üste sahasında oynayacak.

Valencia ise tam aksine Euroleague’de çıktığı tüm deplasmanları kaybetti. İspanyol ekibi ayrıca ACB Ligi’nde çıktığı 5 deplasmanın da 4’ünde mağlup oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid Euroleague’de bu sezon çıktığı 11 maçın 8’inde 80 ve üzeri sayı attı.

Valencia deplasmanda bu sezon çıktığı 10 resmi maçın 9’unda mağlup oldu.

Real Madrid Euroleague’de bu sezon 11 maçta 8 galibiyet aldı.

Real Madrid bu 8 galibiyetin 7’sinde ilk yarıyı da önde kapattı.

Real Madrid bu sezon evinde çıktığı 11 maçı da kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen Real Madrid – Valencia Basket karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Real Madrid’den yana. Üyelerin %40’ı ev sahibi ekibin ilk çeyreği önde tamamlayacağını düşünürken %22’lik kesim ise Real Madrid galibiyetini tercih ediyor.

GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Real Madrid, Maccabi ile beraber evinde kaybetmeyen iki takımdan biri. Llull'un sakatlığı bulunuyor. Hafta sonu ligde Zaragosa deplasmanında kaybettiler. Bu maçta Fernandes de forma giymedi. Valencia ilk 5 maçı kaybettikten sonra, son 6 haftada 4 galibiyet aldı. Ama tüm galibiyetleri iç sahada. Henüz deplasmanda galip gelemediler. Son maçta Kızıl Yıldız karşısında bunu neredeyse başarıyorlardı ama son saniye üçlüğü ile yine kaybettiler. Real deplasmanında da kazanmaları zor görünüyor. Ev sahibi içeride yenilmezlik unvanını sürdürür.