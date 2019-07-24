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24.07.2019 - 12:39| AA

Real Madrid'de Asensio şoku!

İspanyol devinde Arsenal maçında gol attıktan sonra şanssız bir sakatlık geçiren Asensio'nun çapraz bağları koptu. İspanyol yıldızın 7 ila 9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Real Madrid'de Asensio şoku!

 

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arsenal ile oynadıkları hazırlık maçında dizinden sakatlık geçiren Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini açıkladı.

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını ABD'de sürdüren Real Madrid'de Marco Asensio'nun sakatlık geçirdiği belirtildi.

Arsenal ile oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlandıktan sonra penaltı atışlarında kazanılan hazırlık maçında sakatlanan Asensio ile ilgili açıklama yapan Real Madrid Kulübü, sol diz çapraz bağlarında ve dış menisküsünde kopma meydana gelen İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

İspanyol basını, Asensio'nun sahalara geri dönmesinin normal şartlarda 7 ila 9 ay süre alacağını yazdı.

Maç sonrası gazetecilere açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Asensio ile ilgili "İyi gözükmüyor. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

 

Ceballos takımda kalıyor

Bu gelişmenin ardından İspanyol devi gönderilmesi düşünülen Ceballos'u takımda tutma kararı aldı.

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