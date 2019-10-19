19.10.2019 - 13:48 |
Real Madrid’de G.Saray endişesi! Gareth Bale...
Galatasaray’a karşı deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak Real Madrid’de Gareth Bale sıkıntısı yaşanıyor. Yıldız ismin İstanbul’da olmasının zor gözüktüğü açıklanıyor.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu üçüncü hafta maçında Real Madrid’le sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak Galatasaray’ı ilgilendirecek haberler gelmeye devam ediyor. Real Madrid’e karşı evinde galibiyet arayacak sarı-kırmızılıların rakibinde sakatlık sıkıntısı baş gösterdi.
Real Madrid’in önemli yıldızlarından Gareth Bale’in sakatlığının devam ettiği ve İstanbul’daki mücadelede yer almasının oldukça şüpheli olduğu bildirildi. Buna göre tecrübeli futbolcunun hafta sonu dinlendirileceği ancak Galatasaray deplasmanında da olmasının zor görüldüğü, testlerinin pozitif çıkmadığı aktarıldı.