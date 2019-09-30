Real Madrid’de Ramos krizi! 4 ila 12 maç...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İspanya La Liga’da Madrid derbisinde Sergio Ramos krizi patlak verdi. İspanya basınında çıkan haberlerde, 0-0 biten Atletico Madrid-Real Madrid maçında Sergio Ramos’un hakem Jose Gonzalez’in ailesine ve annesine küfür ettiği belirtildi.

Real Madrid’in kaptanının hakem Gonzalez’le sert bir diyaloğa girdiği ve küfürler ettiği ifade edildi. Hakemlerin de bu küfürleri rapor ettiği aktarıldı. Bu nedenle Sergio Ramos’a 4 ila 12 maç arasında ceza verileceği kaydedildi.

Özellikle 26 Ekim’de oynanacak Barcelona mücadelesinde Sergio Romas’ın olmama ihtimali ciddi anlamda gündeme geldi.