Real Madrid’den dev transfer atağı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Real Madrid’den sürpriz bir atak geldi. İspanya basınında yer alan haberlerde, Real Madrid’in Arsenal’de oynayan Pierre Emerick Aubameyang için dev bir teklif hazırladığı bildirildi.

Buna göre, eflatun-beyazlıların yıldız golcü için 70 milyon sterlin artı James Rodriguez’i önerdiği iddia edildi. Bu sezon Arsenal’de 17 maçta 12 gol atan Gabonlu forvetin devre arasında istendiği dile getirildi.

30 yaşındaki forvetin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.