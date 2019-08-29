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29.08.2019 - 23:57| AA

Real Madrid'den Galatasaray yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı gruba düşen Real Madrid'de kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'den Galatasaray yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Real Madrid'in kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno, "PSG çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler." ifadesini kullandı. 

Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimine katılan Butragueno, A Grubu'nda Galatasaray, Paris Saint Germain (PSG) ve Brugge takımlarıyla eşleşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. 

İspanyol basınına açıklama yapan Butragueno, "Şampiyonlar Ligi'nden konuşuyoruz, her maç çok iddialı. PSG çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler, taraftarlarının çok büyük desteği var. Üst tura çıkmak için futbolcuların en iyi verimi vermeleri umuduyla, her zaman olduğu gibi en üst düzeyde oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti. 

Butragueno, grupta Fransız takımıyla birlikte favori gösterilmeleriyle ilgili de "PSG çok güçlü bir takım. Bu maçları oynamak her zaman çok büyük motive sağlar. Futbol dünyasında günümüzde görülebilecek en iyi maçlardan biri. Çok zor olacak ama bu turnuvada üst düzey rekabet var." yorumunu yaptı.

Real Madrid yöneticisi ayrıca, transfer döneminin bitimine 4 gün kala yeni bir futbolcu alıp almayacakları yönündeki soruya, "Mükemmel bir kadroya sahibiz." cevabını verdi.

Real Madridden Galatasaray yorumu

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