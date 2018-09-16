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16.09.2018 - 00:56 | | AA

Real Madrid'den ilk puan kaybı

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) dördüncü hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Real Madrid'den ilk puan kaybı

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) dördüncü hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Ev sahibi ekip, San Mames Barria'da oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada Iker Muniain'in attığı golle 1-0 önde kapadı.

Real Madrid, karşılaşmanın 63. dakikasında Isco ile skora dengeyi getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım haftayı birer puanla kapadı.

Madrid ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile sahasında karşılaşacak.

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