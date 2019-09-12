Real Madrid'den Kante hamlesi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Real Madrid, tarihi bir transfer çalışması yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, İspanyol devinin, gelecek yaz transfer döneminde Chelsea’nin futbolcusu N’Golo Kante’ye 100 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı aktarıldı.

Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane’ın uzun zamandır çok beğendiği bir isim olan Kante konusunda kararlı adımlar atılacağı ifade edildi. Bu yıl da transfer listesinde bulunan ancak istediği adımları atamayan eflatun-beyazlılar, şimdiden çalışmalara başlayıp Fransız orta sahayı bitirmek istiyor.

28 yaşındaki orta saha, bölgesinin en iyisi olarak tanımlanıyor.