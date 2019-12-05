Real Madrid’den Mbappe atağı!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler





Devre arasında transfer döneminde Real Madrid’in önemli hamleler yapması bekleniyor. AS gazetesi de manşetten verdiği haberinde eflatun-beyazlılar Kylian Mbappe için uğraş veriyor.

Bu nedenle transfer çalışmalarını sıklaştıran İspanyol kulübü, Vinicius Junior artı para teklifini gündeme taşıdı. Ciddi bir meblağı gözden çıkaran Real Madridi, her yolu deneyecek. Real Madrid’in bütçesini 130 milyon euroya kadar çıkarabilecek güçte olduğu iddia ediliyor.