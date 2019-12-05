05.12.2019 - 16:49 |
Real Madrid’den Mbappe atağı!
Ocak ayında transfere ağırlık verecek olan Real Madrid, Kylian Mbappe için şartları zorlayacak. Hem takas yoluyla hem de ekonomik olarak ciddi çalışmalar olacak.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Devre arasında transfer döneminde Real Madrid’in önemli hamleler yapması bekleniyor. AS gazetesi de manşetten verdiği haberinde eflatun-beyazlılar Kylian Mbappe için uğraş veriyor.
Bu nedenle transfer çalışmalarını sıklaştıran İspanyol kulübü, Vinicius Junior artı para teklifini gündeme taşıdı. Ciddi bir meblağı gözden çıkaran Real Madridi, her yolu deneyecek. Real Madrid’in bütçesini 130 milyon euroya kadar çıkarabilecek güçte olduğu iddia ediliyor.