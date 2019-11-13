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13.11.2019 - 16:28 | | Beinsports

Real Madrid'den Mbappe için 400 milyon euro

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, Paris Saint-Germain'in genç golcüsü Kylian Mbappe için gözden çıkardığı bonservis bedeli akıllara durgunluk verecek türden.

Le Parisien'in haberine göre İspanyol ekibi, Fransız yıldız için 400 milyon Euro civarında bir transfer ücretini şimdiden hazırlamaya başladı bile.

Eflatun-beyazlılar, PSG'nin kapısından girdiği 2017 yılından bu yana kadrosuna katmak için çabaladığı Mbappe'yi rekor bir bedelle Real Madrid'e getirecek gibi görünüyor.

Bu transfer hamlesinin karşılığında Paris Saint-Germain'in de Real Madrid'den Vinicius Junior'u isteyebileceği İspanyol medyasında sıklıkla konuşuluyor. 

Real Madridden Mbappe için 400 milyon euro

Real Madridden Mbappe için 400 milyon euro

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