Real Madrid’e olumsuz VAR yanıtı

Barcelona ile Real Madrid arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşma, hakem kararları ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Bu maçta penaltılarının verilmediğini savunan Real cephesi, ceza sahasındaki kritik pozisyonlar için VAR’a başvurulmaması konusunda hayal kırıklığı yaşadı.

Hakemler arasındaki diyalogların ifşa edilmesi amacıyla başkent ekibi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Ancak İspanya Futbol Federasyonu buna karşı çıktı. Başından beri bu yönde bir uygulamaya sıcak bakmayan federasyonun, Real Madrid’in kayıtların açıklanmasına yönelik isteğini geri çevirdiği bildirildi.

El Clasico olarak adlandırılan buluşma, Ekim ayında oynanması gerekirken sokaklardaki protesto gösterileri ve polisle göstericiler arasındaki çatışmalar nedeniyle Aralık’a ertelenmiş, Nou Camp’taki karşılaşma golsüz şekilde sona ermişti.