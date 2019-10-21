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HaberlerGalatasarayReal Madrid’i Andone korkusu sardı
21.10.2019 - 09:56 |

Real Madrid’i Andone korkusu sardı

Şampiyonlar Ligi’nde yarınki buluşma öncesi Real Madrid’in, Galatasaray’da en çok çekindiği ismin Florin Andone olduğu ortaya çıktı.

Real Madrid’i Andone korkusu sardı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Real Madrid cephesinde Galatasaray maçı öncesinde gözler Florin Andone’ye çevrildi. Rumen golcünün son lig maçında iki gol birden attığı, ve oynayıp oynamayacağı belli olmayan Radamel Falcao’dan daha formda olduğu belirtildi.

Zidane özel araştırma yaptı

Real Madrid’e yakın Defensa Central haber sitesi, daha önce İspanya’da bir çok kulüpte top koşturmuş Andone’nin ülke futbolunu da yakından tanıdığını belirterek “Real Madrid şu an en çok Andone’den çekiniyor” ifadesine yer verdi. Futbolcuyla ilgili hazırlıkların detaylarına yer verilerek “Teknik direktör Zidane, oyuncu ile ilgili araştırma yaptı” denildi.

Marca: Falcao’yu unutturdu

Marca gazetesi de sarı-kırmızılıların yükselen ismiyle ilgili bir özel haber yayınladı. Şu an için takımın en formda isminin Rumen forvet olduğuna dikkat çekilerek “Sivasspor’a attığı iki golle formunun zirvesine çıktı, Falcao’yu unutturdu” ifadeleri kullanıldı. 

As: Kaplan kafeste

Madrid merkezli bir diğer yayın organı As gazetesi, Real Madrid maçı öncesinde Cim Bom’un durumunu analiz eden bir yazıya yer verdi. Galatasaray’ın sezona istediği gibi başlayamasa da kendi evinde her zaman zorlu bir rakip olduğunun altı çizilen haberde Falcao’nun lakabına gönderme yapılarak “Kaplan şu an, sıkıntıdan dolayı kafeste” ifadeleri kullanıldı. 

Romanya’da canlı yayınlanacak

Florin Andone’nin yükselen formu, Galatasaray’a olan ilgiyi ülkesinde artırdı. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının Romanya’da canlı olarak yayınlanacağı ve maça önemli bir ilginin olmasının beklendiği kaydedildi.

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